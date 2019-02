O marinheiro que beija uma enfermeira na Times Square enquanto as pessoas comemoravam o fim da 2ª Guerra nas ruas de Nova York, protagonista da icônica foto conhecida como “O Beijo”, morreu aos 95 anos, informou sua filha ao Providence Journal. Glenn McDuffie morreu aos 86 anos em um lar de idosos em Dallas, no Texas.

Em 14 de agosto de 1945, as pessoas foram para as de Nova York celebrar as notícias, quando Mendonsa beijou Friedman, que ele nunca conhecera. Na imagem, uma das quatro de Alfred Eisenstadt para a revista Life, Mendonsa é visto curvando-se sobre Greta Zimmer Friedman, uma assistente de dentista que vestia um uniforme de enfermeira.

Mendonça serviu em um destroier durante a guerra e estava de licença quando o fim da guerra foi anunciado. Durante muito tempo, ele garantiu que era o marinheiro da foto, mas isso só foi confirmado recentemente com o uso da tecnologia de reconhecimento facial. A imagem tornou-se uma das mais famosas fotografias do século 20.