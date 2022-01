Marinheiros e proprietários de lanchas se reuniram nesta quinta-feira (13) na “Ilha da Fantasia”, que fica entre os municípios de São José da Barra (MG) e Capitólio (MG) para uma homenagem às vítimas da tragédia que deixou 10 mortos após um paredão despencar nos cânions de Furnas.

Vestidos de branco, os marinheiros enfeitaram os barcos com balões brancos. Pelo menos 70 lanchas se reuniram no local. Durante a homenagem, os marinheiros se perfilaram, soltaram pétalas de rosas nas águas do Lago de Furnas e rezaram ao som de cânticos religiosos. Muitos se emocionaram.

Após o ato, os lancheiros fizeram um cortejo até os cânions, onde aconteceu a tragédia.

Geólogos fazem inspeção

Peritos da Polícia Civil chegaram à região na manhã desta quinta-feira (13) para vistoriar os cânions, onde aconteceu a tragédia. Eles chegaram acompanhados de geólogos que deverão fazer um estudo técnico para saber se o local oferece mais riscos.