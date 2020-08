Agência Brasil

O Atlético-MG teve Marrony em estado de graça para vencer o Ceará por 2 a 0 neste domingo (16), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante sofreu um pênalti, que ele próprio converteu, e ainda fechou o placar no Mineirão, mantendo o Galo com 100% de aproveitamento na competição.

O resultado levou o Atlético a nove pontos em três jogos, na liderança parcial da Série A – veja AQUI a classificação. Athletico-PR e Internacional, que ainda vão à campo neste domingo (16), podem ultrapassar os mineiros. Já o Ceará, com um só ponto, está em penúltimo e pode ser superado na tabela pelo Fortaleza, caso o rival derrote o Botafogo na rodada.

Apesar do favoritismo, o Galo foi neutralizado pelos cearenses no primeiro tempo. As equipes foram para o intervalo zeradas no placar e com o mesmo número de finalizações (cinco). Só que o atual campeão da Copa do Nordeste pecou nos chutes, já que nenhum deles foi em direção ao gol defendido por Victor.