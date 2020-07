Um belo cartão de visitas ao torcedor atleticano. Assim foi a atuação do atacante Marrony no jogo-treino contra o América, realizado na manhã dessa quarta-feira (15), na Cidade do Galo.

Na vitória por 3 a 2 nos dois primeiros tempos (foram quatro de 30 minutos, cada), o jogador, recém-contratado, anotou dois gols e se movimentou bastante enquanto os titulares de Jorge Sampaoli estiveram em campo.

“Fico feliz por ter feito dois gols e começando bem. Todo o time teve um comportamento muito bom, principalmente no segundo tempo. Quero continuar ajudando e, se Deus quiser, fazer muitos gols pelo Atlético”, comentou o atleta de 21 anos.

“Tudo é fase. A minha adaptação está sendo muito boa, dentro e fora do CT, em casa. Só tenho a evoluir”, finalizou.