O Atlético foi até o mercado uruguaio trazer dois reforços do mesmo time. Do Danúbio terceiro lugar no Apertura que terminou antes da Copa, chega agora Martín Rea, o zagueiro estudioso que reviverá uma dupla com o meia-atacante David Terans, que ainda não mostrou serviço.

“Joguei com um ano no plantel principal com David. E tivemos toda a temporada juntos. E agora comentamos que eu fiz um gol pelo Danúbio e a assistência foi justamente de David”, disse Rea.

Apresentado oficialmente pelo diretor Alexandre Gallo na segunda-feira (13), Rea, de 20 anos, está emprestado até julho do ano que vem, com os direitos econômicos fixados num “bom valor”, nas palavras do diretor.