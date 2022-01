Um estudo realizado no Reino Unido constatou que as pessoas ficam mais atraentes quando usam máscara protetora contra a Covid-19.

O resultado inusitado da investigação foi divulgado por estudiosos da Universidade de Cardiff. E tem mais: a máscara cirúrgica descartável mostrou-se ‘mais atraente’ que outras, como as de tecido.

A pesquisa ressalta que, antes da pandemia de Covid-19, pessoas que usavam máscaras eram associadas a doenças e, portanto, consideradas menos atrativas.

A mudança de comportamento, agora, é baseada na percepção de que usar máscara indica um autocuidado, aparentemente. Michael Lewis, que faz parte da área de psicologia da Universidade de Cardiff, disse ao jornal The Guardian que a motivação para a pesquisa era exatamente ver se o padrão comportamental havia sido alterado. “Isto pode acontecer porque estamos habituados a que os profissionais de saúde utilizem máscaras azuis e agora associamos essas máscaras a cuidadores ou profissionais médicos. Numa altura em que nos sentimos vulneráveis, podemos concluir que a utilização de máscaras traz segurança e dá um sentimento de positividade perante o utilizador”, afirmou.

Ele também crê que as pessoas acham as que usam máscaras mais atrativas porque focam em outras partes, como o olhar.

Os resultados do estudo foram publicados no jornal científico Cognitive Research: Principles and Implications.

Fonte: O Tempo