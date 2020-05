Internautas criticaram uma das maiores influenciadoras da internet, a italiana Chiara Ferragni, por causa de uma foto em que a modelo mostrava o primeiro passeio do filho após dois meses de isolamento. Na imagem, o menino de 2 anos não usa a máscara de proteção.

A recomendação oficial na Itália, como alegou a influencer em resposta é a de que máscaras em locais públicos não são obrigatórias para crianças menores de seis anos.

No Brasil, o Ministério da Saúde diz que qualquer pessoa deve usá-las, “inclusive crianças e pessoas debilitadas, mas desde que respeitadas a tolerância, o ajuste e a higiene do material” como consta no manual de máscaras caseiras.

Mas Sociedade Brasileira de Pediatria juntamente com o ministério orienta que menores de dois anos não usem a máscara por causa do risco de sufocamento. Além disso, os pequenos são incapazes de remover o acessório sem ajuda, o que favorece a contaminação.