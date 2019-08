O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) registrou, neste domingo (25), 560 mil visitantes em 2019 e quebrou seu recorde anual histórico, informou o museu com exclusividade ao portal G1.

Antes disso, a maior visitação anual tinha sido registrada em 2012, quando teve mais de 556 mil visitantes durante os 12 meses do ano.

O número se deve muito ao sucesso da exposição sobre Tarsila do Amaral, que superou as 402 mil pessoas e se tornou a mais vista da história do Masp. E as outras exposições e acervo permanente, mesmo com bem menos destaque e divulgação, também tiveram bom público.

O recorde do museu paulista é acompanhado pelo bom desempenho de outras instituições. No primeiro semestre de 2019, museus de arte e história no Brasil tiveram um forte aumento de público em relação ao mesmo período de anos anteriores.