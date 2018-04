Redação Últimas Notícias

Formiga amanheceu mais fria nesta terça-feira (17). Os efeitos de uma grande massa de ar polar vinda do oceano e que avança pela região Sul e Sudeste do país, já pode ser sentida no município. Na madrugada desta terça-feira (17) os termômetros chegaram a 14°C. A máxima esperada para esta terça é de 27°C.

De acordo com a Climatempo, a previsão é de céu nublado durante todo o dia e as possibilidades de chuva diminuem nesta semana. Os ventos moderados da massa polar deixarão as temperaturas mais baixas à noite e ao amanhecer. Os termômetros variam entre 13°C e 27°C.

Ainda segundo a Climatempo, a semana vai seguir com predomínio de tempo seco. A umidade relativa do ar poderá chegar a 35% na parte da tarde. Em Arcos, Córrego Fundo e Pains, as temperaturas devem variar entre 14°C e 28°C.

Confira a previsão para Formiga:

Terça-feira (17): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: ↓ 14°C – ↑27°C

Quarta-feira (18): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: ↓ 14°C – ↑27°C

Quinta-feira (19): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: ↓ 13°C – ↑27°C

Sexta-feira (20): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação: ↓ 15°C – ↑28°C