O frio que já chegou e trouxe neve granular a região Sul do país nessa segunda-feira (17) chega ao Sudeste e ao Centro-oeste a partir desta terça-feira (18), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A nova massa de ar frio avançou pelo continente, com mínimas abaixo de 0ºC.

De acordo com o órgão, o declínio continuará a ocorrer gradativamente até a noite de quarta-feira (19). O fenômeno é causado por um anticiclone, que deve se deslocar para o oceano Atlântico e ir se enfraquecendo no decorrer da semana.

Veja a situação nas regiões nesta terça:

Sul

Rio Grande do Sul

Pelo menos 15 cidades gaúchas registraram temperaturas negativas na madrugada desta terça-feira. A menor temperatura foi vista na cidade de São José dos Ausentes, na Serra, com mínima de -3,4°C, conforme estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Porto Alegre teve mínima de 4°C, a menor temperatura do ano, de acordo com leitura feita pela estação localizada no Aeroporto Salgado Filho.

Santa Catarina

A cidade de Bom Jardim da Serra registrou a temperatura mais baixa do ano até agora em Santa Catarina, com -7,4ºC às 6h desta terça. Em Urupema, também na Serra, fez -6,6ºC. Devido aos ventos de até 43 km/h a sensação térmica em Urupema chegou aos -17°C, de acordo com a técnica em meteorologia Bianca Souza.

Em Florianópolis, os termômetros marcaram 3,2ºC, temperatura mais baixa do ano na capital catarinense neste ano. Em Chapecó, no Oeste, fez -1°C, a menor desde julho de 2013. Mais de 50 cidades amanheceram abaixo de 0ºC. Até às 6h, a máxima foi de 8ºC no estado.

Paraná

Curitiba teve a manhã mais gelada do ano, segundo a Somar Meteorologia, com 1ºC. A máxima não deve passar dos 10ºC, conforme os meteorologistas. Desde então, a menor temperatura tinha sido registrada em junho, com 3ºC. Em Palmas, no sul do estado, houve neve na noite de segunda-feira, ainda de acordo com a Somar.

De acordo com o Simepar, a massa de ar frio se intensifica e avança por todo o estado. Há previsão de geada desde o extremo noroeste até o extremo sudoeste. A mínima em Ponta Grossa será de 1ºC.

Sudeste

São Paulo

A capital paulista amanheceu com 12ºC nesta terça-feira, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A temperatura é a média das várias estações do CGE espalhadas pela cidade. Em alguns bairros, a temperatura é ainda mais baixa. É o caso de Parelheiros, na Zona Sul, que registra temperatura de 9ºC e sensação térmica de apenas 4ºC. Há possibilidade de chuviscos e chuva leve durante todo o período.

Um ponto positivo, de acordo com o órgão, é que a cidade voltará a ter índices de umidade mais agradáveis – algumas regiões estavam com o tempo seco abaixo da média nos últimos dias. A qualidade do ar deve melhorar.

Em Santos, a Base Aérea registrou máxima de 19,5 ºC às 0h16 e a mínima de 14,6 ºC às 6h30. De acordo com a Estação Meteorológica da ONG Amigos da Água, que fica na Vila Belmiro, por volta das 5h10, a temperatura era de 17,4ºC, porém, a sensação térmica, devido às rajadas de vento, era de 10ºC.

No interior, a cidade de Itararé registrou 0,1°C às 7h. Apesar da baixa temperatura, não houve geada, de acordo com a Casa da Agricultura.

Já em Mogi das Cruzes, pode chover a qualquer hora e a temperatura vai despencar durante a tarde. A noite deve ser gelada em todo o Alto Tietê. A mínima prevista é de 8°C e a máxima deve ser de 16°C.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o dia também acordou mais frio e nublado. Haverá risco de chuva isolada apenas no período da noite. O Climatempo chama a atenção para a chance de ressaca entre Laguna (SC) e Arraial do Cabo (RJ), com ondas de até 2,5 metros.

Espírito Santo

O céu deve amanhecer claro e parcialmente nublado na capital capixaba. À noite, as nuvens devem aumentar com registro de chuva isolada, segundo o Inmet.

Minas Gerais

De acordo com o Inmet, as temperaturas devem cair com mais intensidade na quinta-feira (20), quando a massa de ar polar deverá ficar sobre o estado.

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul

A madrugada desta terça-feira foi de frio intenso e temperaturas abaixo de zero grau em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros chegaram a marcar -0,7°C no começo da manhã em Amambai, no sul do estado. A sensação térmica foi de -9°C, conforme o meteorologista Natálio Abrahão Filho.

Temperaturas negativas também foram registradas em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, onde a mínima chegou a -0,3°C e a sensação foi de -10°C. A geada marcou presença em pelo menos 13 municípios sul-mato-grossenses. Em Campo Grande, os termômetros marcavam 4°C nesta manhã.

Mato Grosso

Na Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, é onde as temperaturas devem ser mais baixas. Nesta terça-feira, a temperatura estava em torno dos 6º C por volta das 7h e a cidade amanheceu coberta por uma forte neblina. A máxima deve chegar aos 18º C, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

A capital também teve queda de temperatura. Os termômetros de Cuiabá marcavam 10º C no início desta manhã, mas com sensação térmica de 4º C. A temperatura máxima deve chegar aos 17º C nesta terça.