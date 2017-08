Da redação

A diretoria de Masters do Vila Esporte Clube promoveu no sábado (29), mais um torneio relâmpago.

O torneio é realizado uma vez ao mês para a interação dos atletas e para homenagear pessoas que foram ou são importantes na história do time. Desta vez, o homenageado foi Orzentino Pereira de Oliveira (Zentino).

Participaram da competição quatro times. No 1º jogo, o time A venceu o time B por 2 a 1. No segundo jogo, a equipe D venceu a C também por 2x1.

Na final, o time D enfrentou a equipe A, se sagrando campeão do torneio.

O torneio contou com 41 atletas e o responsável pela arbitragem foi Alessandro Brito (Diquinho). Após o torneio, os atletas participaram de uma confraternização.

O homenageado

Orzentino Pereira de Oliveira (Zentino) defendeu a camisa do Vila entre os anos de 65 e 75. Ele disputou o Torneio das Águas pelo Independente, nos anos 60 e 70.

Devido à rivalidade entre Vila e Formiga, os dois clubes participavam desta competição com nomes diferentes. O Vila usava o nome de Independente e o Formiga se chamava Rock Boy.

O Colégio Antônio Vieira montava grandes elencos e quase sempre chegava às finais do Torneio das Águas.

A final do último Torneio das Águas ocorreu em 1975 na disputa entre o Independente (Vila) e o time Júnior do Vila, o Independente, foi o grande campeão.