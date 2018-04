*Da Redação

A falta de capina em centenas de ruas do município não traz problemas apenas com relação à limpeza urbana. Questões de segurança também são diretamente afetadas. Seja pela possibilidade de que matagais se tornem esconderijos para bandidos, ou pelo fato de o mato alto, muitas vezes, tirar a visibilidade de motoristas em trechos perigosos do município.

É o caso do que vem ocorrendo às margens da avenida Carlos Alves Pereira, no acesso ao bairro Ércio Rocha. O mato que já está próximo dos dois metros de altura tira parcialmente a visibilidade de quem tenta entrar ou sair do bairro.

O acesso, que já não é simples, devido ao intenso movimento na avenida, se tornou ainda mais perigoso. Os moradores relatam que, por um triz, não ocorreram verdadeiras tragédias no local devido à falta de visibilidade que afeta motoristas de veículos de passeio e motociclistas.

Foi colocado fogo em parte da vegetação, mas as chamas não consumiram o mato que continua a incomodar e preocupar quem passa pelo local, até mesmo a pé.

“Logo a frente há as entradas para os bairros Geraldo Veloso, Tino Pereira e Vila Nova das Formigas e a situação não é tão crítica como aqui, mas também é perigosa”, disse uma moradora do Ércio Rocha.

Os moradores ainda temem que o mato sirva como esconderijo para ladrões ou estupradores e pedem que a Secretaria de Gestão Ambiental coloque logo a capina no bairro na lista de ações da pasta. “É um problema muito simples que pode provocar situações graves como acidentes ou crimes”. comentou um morador que aguarda ansiosa pelo serviço.