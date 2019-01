A Rede Mater Dei, uma das maiores do ramo no país, abrirá as portas de seu primeiro hospital em Betim neste sábado (19), a partir das 7h, com uma ampla capacidade assistencial. Já na primeira etapa que será inaugurada neste fim de semana, a unidade oferece atendimento para 1.500 pacientes por dia na urgência. Para isso, foram contratados 800 funcionários diretos. A nova unidade possui uma gama de serviços clínicos e cirúrgicos, como consultas para cirurgia bariátrica e plástica, reprodução humana e mastologia; laboratório de análises clínicas; maternidade com estrutura completa para mãe e bebê e oncologia.

Em construção desde abril de 2017, a nova unidade ocupa uma área de 42 mil m² na Via Expressa, 15.500, no bairro Duque de Caxias. Ao todo, serão investidos R$ 260 milhões no empreendimento, que, em pleno funcionamento, vai gerar 2.000 empregos diretos e indiretos e terá 367 leitos. “Para contratar esses profissionais, estamos priorizando pessoas da região. Hoje, 70% dos médicos que vão atuar no hospital são ex-residentes da rede e 30% são especialistas de Betim e Contagem. Essa é uma forma de integrar o hospital à comunidade”, afirmou o presidente da Rede Mater Dei, Henrique Moraes Salvador.

Ainda de acordo com ele, o Mater Dei Betim-Contagem vai atender a convênios e consultas particulares no mesmo perfil que as unidades Mater Dei Santo Agostinho e Contorno, em Belo Horizonte. “Algumas operadoras já estão confirmadas, como Bradesco Saúde, Fiat e Good Life. Outras ainda estão em negociação. Além de Betim e Contagem, vamos atender no Mater Dei Betim-Contagem pessoas das regiões Oeste, Sul e do Triângulo Mineiro”.