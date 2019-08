Todos os materiais apreendidos pelo 2º Pelotão da Polícia Militar de Meio Ambiente em Formiga que possam ser reciclados, agora serão destinados para o setor de reciclagem do Aterro Sanitário de Formiga.

O processo foi de comum acordo entre o Poder Judiciário, Promotoria de Meio Ambiente, Delegacia Regional de Polícia Civil, a atividade do Policiamento de Meio Ambiente e a Secretaria de Gestão Ambiental. O projeto diferencia-se da prática usual de incineração dos materiais apreendidos que, após meses de depósito junto à fração, aguardaria a anuência por parte do órgão ambiental ou decisão judicial.

O projeto de destinação ambientalmente adequada de materiais apreendidos consiste na descaracterização e destruição de produtos relacionados a crimes e infrações ambientais, inerentes à pesca predatória e crimes contra a fauna, sobretudo, redes de pesca, gaiolas e armadilhas, sendo encaminhado o material para ser reciclado.

A metodologia aplicada apresenta a redução no tempo de guarda dos materiais apreendidos e que não serão devolvidos ao suspeito, bem como, reduz os custos inerentes ao transporte para destinação final, sendo os materiais encaminhados pela Secretaria de Gestão Ambiental até a área de reciclagem.

A retirada do chumbo das redes de emalhar possibilita a reciclagem deste metal, bem como, de outros metais, como o alumínio e o ferro, existentes nas gaiolas e armadilhas, evitando-se possíveis contaminações ambientais, assim como, aumentando a acessibilidade destes reciclados, diminuindo a demanda na cadeia produtiva, atividade potencialmente poluidora que gera grandes impactos ambientais.

Todo o material apreendido durante o período aproximado de um ano, relacionados a mais de 170 Boletins de Ocorrência, foi descaracterizado, destruído e segregado, resultando na separação de 170 kg de chumbo, 160 kg de outros materiais recicláveis (ferro, alumínio) e 310 kg de nylon. O material foi encaminhado para a reciclagem junto ao Aterro Sanitário de Formiga, concretizando as diretrizes pactuadas junto às autoridades ambientais da Comarca.

O projeto promove a legitimação da destruição de materiais relacionados a infrações contra a fauna silvestre, prioriza a prevenção de infrações ambientais e a educação ambiental por meio da divulgação das atividades realizadas, contribuindo positivamente, ao transformar práticas ilícitas em materiais recicláveis, tendo a sustentabilidade ambiental como prioridade.

Os materiais apreendidos e os recicláveis foram repassados pela equipe do Policiamento de Meio Ambiente, por meio do comandante do Pelotão, tenente PM Flávio Andreote dos Santos e cabo PM José Duarte Medeiros Neto ao secretário de Gestão Ambiental, Leyser Rodrigues Oliveira e ao engenheiro ambiental responsável pelo Aterro Sanitário, Felipe Basílio.