O Colégio Unifor promoveu, no mês passado, uma gincana on-line junina com crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Foram realizadas várias brincadeiras e atividades, como “Complete a Música”, “Descubra o Objeto”, “Prova de Danças Típicas” e “Provérbios”.

Na última tarefa, houve um drive-thru que arrecadou roupas e alimentos para as famílias de baixa renda do município. A Diretora da unidade de ensino Divina Solange do Nascimento agradeceu a colaboração das crianças e dos pais.

“Todos participaram com engajamento da gincana. Hoje, realizamos essa vontade das turmas em poder ajudar os mais necessitados. É uma alegria muito grande doar o material arrecadado para o Banco Municipal de Alimentos”, destacou.

O coordenador da instituição Anuar Teodoro Alves agradeceu a participação de todos.

Fonte: Unifor-MG