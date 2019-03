Redação Últimas Notícias

O Tiro de Guerra 04-030 “O Sentinela do Oeste Mineiro” realizará a solenidade militar de matrícula da turma de instrução 2019. O evento está marcado para sexta-feira (15), às 19h, na sede do TG e é aberto à comunidade.

Atualmente, o Tiro de Guerra está sob o comando do chefe de instrução, subtenente Gelson Rodrigues de Souza e do instrutor sargento Licielo Romero Vieira.

Na sexta-feira passada (8), o TG recebeu a visita dos pais dos atiradores. O objetivo foi estreitar os laços de amizade com a “família militar”, ambientar os visitantes sobre a missão do TG e as atividades que os jovens irão desenvolver durante o ano.