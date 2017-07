Mais de 800 pessoas se candidataram a uma das vagas nos cursos técnicos ofertados pela Escola Estadual Doutor Abílio Machado (Polivalente).

As inscrições se encerraram no dia 7 deste mês e o sorteio aconteceu no dia 10. Ao todo, 120 candidatos já podem garantir as matrículas, 40 no curso de marketing, 40 em recursos humanos e 40 no técnico em administração.

A lista com os nomes dos sorteados e sua respectiva reserva já está afixada na secretaria da escola e os primeiros 40 de cada turma têm até sexta-feira (21) para efetuarem as matrículas. A partir daí, serão convocados, os subsequentes, respeitando a colocação do sorteio.

“Os cursos começam no dia 1º de agosto, por isso, os sorteados devem comparecer na escola e garantir a inscrição. A procura foi muito grande e só será possível assegurar a vaga dos candidatos que vierem até na sexta”, comentou a diretora da escola, Ana Paula Santiago.

O Polivalente fica na rua Ramiro Corrêa, 250, bairro Areias Brancas, o telefone para mais informações é 3321-3311. O atendimento neste período é até às 17h.