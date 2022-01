As matrículas dos estudantes que se candidataram para uma vaga na rede pública de ensino em 2022 foram prorrogadas até o dia 21 de janeiro. A medida, segundo a Secretaria de Estado da Educação (SEE), foi em razão “dos transtornos provocados pelas fortes chuvas em várias regiões de Minas Gerais nas últimas semanas, o que provocou situação de emergência em vários municípios”.

Pais ou responsáveis ou jovens maiores de 18 anos têm uma semana a mais para comparecer à escola que o estudante foi encaminhado e efetivar a matrícula. As alterações no cronograma estão na Resolução SEE Nº 4.695, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais desta quarta-feira (12). Os inscritos no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) podem consultar a escola para qual o estudante foi encaminhado acessando o site cadastroescolar.educacao.mg.gov.br. A distribuição dos alunos inscritos no Sucem foi realizada de acordo com a disponibilidade de vagas por turno, o espaço físico de cada escola, o tipo de atendimento prestado e o nível de ensino disponibilizado, sempre respeitando os critérios de alocação e desempate na seguinte ordem de prioridade:



I – aluno com deficiência;

II – zoneamento;

III – zona;

IV – aluno com irmãos que frequentam a escola pretendida, respeitando-se o zoneamento;

V – aluno já integrante da rede pública de ensino e

VI – aluno com menor idade.

Documentação Para a efetivação da matrícula, os pais/responsáveis ou o próprio aluno, quando maior de idade, deverão apresentar a seguinte documentação: