O período de renovação da matrícula na rede pública estadual de Minas entra na reta final nesta semana. Para alunos veteranos, o prazo para que pais ou responsáveis, ou o estudante maior de 18 anos, garantam a vaga na mesma escola, em 2020, termina na sexta-feira (6). Para confirmar o interesse, basta ir até a unidade de ensino com os documentos necessários. A orientação vale tanto para os estudantes do ensino fundamental, 1° ao 9° ano, quanto para os do ensino médio.

De acordo com a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), Geniana Guimarães Faria, os pais e responsáveis devem ficar atentos para não perder o prazo e garantir a permanência do estudante na mesma escola. “Esse movimento presencial é de extrema importância para que tenhamos certeza de que as vagas serão ocupadas por esses estudantes e não por alunos que pretendem mudar de escola”, afirmou.

Como funciona

Depois de receber a documentação completa, a escola deverá entregar o comprovante da efetivação de renovação de matrícula do aluno.