O Colégio Unifor tem tradição, credibilidade e é uma instituição referência em qualidade. Todos os alunos contam com clube de lazer gratuito, fazenda laboratório, escola bilíngue e sistema de ensino com os melhores resultados.

No Corujinha (colégio – unidade I), onde funciona o ensino infantil e o fundamental (1o ao 6o ano), as crianças têm também aulas de violão, flauta e coral e participam de projetos especiais. As aulas são ministradas no prédio da rua José Premillo Montolli, 82. A sede administrativa é na rua José Gonçalves D’Amarante, 270.

Já no colégio – unidade II, os discentes do ensino fundamental (7o ao 9o ano) e do ensino médio dispõem de infraestrutura de campus universitário, com mais de 50 laboratórios. A unidade fica na avenida Doutor Arnaldo de Senna, 328, no bairro Água Vermelha. O transporte pela Viação Formiga proporciona segurança e comodidade às turmas.

Professores capacitados e recursos tecnológicos garantem o melhor rendimento dos estudantes nos vestibulares mais concorridos do país e maiores índices no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). No Colégio Unifor, o aluno é preparado para a vida.