A Uaitec de Formiga está com matrículas abertas para seis cursos gratuitos na área de tecnologia da informação: desenhista de produtos gráficos, analista de mídias sociais, desenvolvedor de jogos eletrônicos, programador de dispositivos móveis, programador web e programador de sistemas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro. Inicialmente, o interessado deve realizar o cadastro no site da Uaitec www.uaitec.mg.gov.br, confirmar o cadastro no e-mail e indicar o curso de interesse.

Em seguida, as matrículas deverão ser feitas no polo da Uaitec em Formiga, à rua São Luiz Gonzaga, 327, no bairro São Luiz, das 8h às 17h.

Para poder participar dos cursos, o interessado deve ter completado ou estar cursando o 9º ano do ensino fundamental, apresentar RG, CPF e histórico escolar ou declaração e ter conhecimento básico de informática. A seleção será feita por ordem de matrícula.

Os cursos são semipresenciais e a Uaitec oferece duas turmas de cada curso, sendo uma no período da tarde, das 14h10 às 17h40, e outra no período da noite, das 18h às 21h30. Cada curso terá até 40 vagas, sendo 20 para a turma da tarde e 20 para a turma da noite.

As aulas terão duração de três meses, com carga horária de 200 horas. Os estudantes terão conteúdos online, mas precisarão marcar presença semanalmente na Uaitec para contar com auxílio de tutores.

O material didático completo será distribuído no começo das aulas, previsto para março.