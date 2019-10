Rodrigo Janot, ex-Procurador Geral da República, ex-PGR, no livro biográfico “Nada menos que tudo: bastidores da operação que colocou o sistema político em xeque” (São Paulo: Planeta do Brasil, 2019), citou à página 201 ter ido armado para matar uma autoridade, nestes termos: “Num dos momentos de dor aguda, de ira cega, botei uma pistola carregada na cintura e por muito pouco não descarreguei na cabeça de uma autoridade de língua ferina que, em meio àquela algaravia orquestrada pelos investigados, resolvera fazer graça com minha filha. Só não houve o gesto extremo porque, no instante decisivo, a mão invisível do bom senso tocou meu ombro e disse: não.”

Em reportagem à revista Veja, Janot afirmou ser o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autoridade citada no livro e disse “Fui armado para o Supremo. Ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidaria”.

Gilmar protocolou petição no STF, no inquérito que apura ameaças contra ministros. O relator, Alexandre de Moraes, autorizou a proibição de Janot aproximar-se a menos de 200 metros de qualquer ministro da Corte, vedou o seu acesso às dependências do STF e suspendeu o seu porte de arma. A Polícia Federal cumpriu mandado e apreendeu uma pistola, um celular e um tablet na residência e no escritório de Janot.