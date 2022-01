O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros, acionado para auxiliar no socorro às vítimas do deslizamento de pedras em Capitólio, não conseguiu chegar até o local do acidente devido às chuvas. Segundo o capitão do Batalhão de Operações Aéreas, João Bosco, o helicóptero decolou de Varginha e precisou pousar em Carmo do Rio Claro. As informações são do portal G1.



O capitão informou que o mau tempo impediu que a equipe do Arcanjo auxiliasse no socorro às vítimas. Por isso, a aeronave decidiu pousar em Carmo do Rio Claro. Ainda de acordo com o capitão, o pouso não foi de emergência.



“O helicóptero do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte se ofereceu para auxiliar no resgate às vítimas, entretanto eles enfrentariam o mesmo problema que a gente. Choveu durante todo o caminho”, explicou o capitão.



Ainda de acordo com o capitão, diante da impossibilidade de chegar ao local da ocorrência, o helicóptero retornou para Varginha. Mesmo sem a presença da aeronave, os militares do Corpo de Bombeiros de Piumhi e Passos e o Samu continuam prestando atendimento às vítimas.