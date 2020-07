Da Redação

Respondendo a questionamentos feitos pelo portal Últimas Notícias, o vereador e atual presidente da Câmara de Formiga, Mauro César Alves de Souza, confirmou que será pré-candidato ao cargo de prefeito pelo partido Solidariedade.

De acordo com o vereador, o convite foi feito neste domingo (19) pelo deputado federal Zé Silva. Mauro afirmou que está com o prefeito Eugênio Vilela, porém, depois que o chefe do Executivo de Formiga decidiu apoiar uma deputada federal pelo Avante, não havia outro caminho que não fosse a indicação dele (Mauro) por Zé Silva.

“Como pré candidato já vou começar as tratativas, buscando apoio de outras agremiações partidárias inclusive na busca de um bom nome para vice na chapa encabeçada pelo Solidariedade”, disse o vereador que, apesar de ter sido ‘pego de surpresa” disse estar lisonjeado pelo convite feito por seu padrinho político.