No ano que vem, o vereador Mauro César/Solidariedade será o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Formiga.

O vereador foi eleito por unanimidade no pleito realizado na reunião dessa segunda-feira (9).

Encabeçando a única chapa inscrita na eleição, Mauro contará com Marcelo Fernandes/PCdoB (vice-presidente), Wilse Marques/PP (primeira-secretária) e Flávio Martins/PSC (segundo-secretário) na direção da Câmara.

Após ser eleito, o edil afirmou que seu mandato terá como objetivo fazer o Legislativo formiguense mais forte, atuando tanto nas grandes como nas pequenas causas de interesse do município, priorizando sempre o desenvolvimento da cidade.

A posse do novo presidente será no dia 2 de janeiro, com seu mandato durando até 31 de dezembro de 2020, último ano da atual legislatura da Câmara Municipal.

