Jovens de 16 a 20 anos estão no radar do Ministério da Educação (MEC). A partir do ano que vem, a pasta vai ampliar a interação com esse público. Para isso, valem chats, redes sociais e sistemas automatizados.

As ferramentas serão implementadas por meio de uma nova plataforma de “Contact Center”. Os canais digitais vão permitir que a comunicação seja realizada 24 horas durante toda a semana, ininterruptamente.

Atualmente, o MEC disponibiliza dois canais de atendimento aos estudantes: o 0800-616161, que aceita apenas ligações de telefone fixo, e o autoatendimento no site do órgão (mec.gov.br). O horário de funcionamento é de 8h às 20h.

Novos canais

A maior novidade do novo Contact Center fica por conta da interação nas mídias sociais. Pelas redes oficiais da pasta, os jovens poderão esclarecer qualquer dúvida. Estão na lista plataformas como Facebook, Twitter, Whatsapp e Telegram.

Os contatos também poderão ser feitos por telefone fixo e celular e por “chat humano”, em que é possível conversar com um atendente por mensagens.

O serviço ainda terá agente virtual, chat eletrônico (com software responsivo) e direcionamento de opções no atendimento eletrônico (URA automatizada).

Horário de pico

A comunicação também vai contar com uma equipe maior para momentos de pico. Com isso, o novo serviço promete oferecer assistência igualitária, mesmo nas épocas de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

