Entra em vigor na sexta-feira (15), a determinação do Ministério da Educação (MEC) que prorroga a suspensão das aulas presenciais até o dia 15 de junho em todo o país.

A medida foi autorizada por meio da Portaria nº 473, de 12 de maio de 2020 assinada pelo ministro Abraham Weintraub, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a publicação, a medida visa evitar a disseminação do novo coronavírus.

Ainda de acordo com a portaria do MEC, enquanto vigorar as restrições provocadas pela pandemia, as escolas devem oferecer as aulas de modo virtual para os alunos, através de plataformas digitais.