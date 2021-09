Aumentou o número de famílias que estão receosas em permitir que um parente seja doador de órgãos, e isso tem prejudicado os transplantes em Minas Gerais, já que a realização do procedimento depende desse consentimento.

A média mensal de doações caiu 39% neste ano em comparação a 2019 – de 207 para 126 – o que fez aumentar a fila de espera por um órgão. Atualmente, 5.235 pessoas aguardam por um doador. No fim de 2020, eram 4.618; e, no ano anterior, cerca de 4.100 estavam nessa situação. Os dados são do MG Transplantes, sistema coordenado pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig).

Para a coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital Municipal de Contagem, Renata Graziela Soares, as autoridades de saúde ainda tentam entender uma situação até então inédita: o aumento de famílias que não autorizam o procedimento. “Antes, essa recusa era de quase 30%, mas, durante o período de pandemia, essa média se aproximou dos 50%. E nós ainda não sabemos explicar o porquê”, aponta.

Os protocolos sanitários necessários neste momento de pandemia podem ter contribuído para o aumento das recusas, de acordo com a psicóloga Eliane Gonçalves Silva, do MG Transplantes. “Todo o processo acaba levando mais tempo, porque temos que seguir o manejo estabelecido pelas autoridades de saúde. Isso também prolonga a angústia da família, que, muitas vezes, acaba desistindo”, pondera.