Em entrevista ao vivo no Instagram, Jorge Pagura, coordenador do protocolo nacional da CBF, não fez previsão para o retorno do futebol, disse que a entidade segue à risca as orientações de cada estado, município e do governo federal, mas garantiu: nada vai ser mais seguro do que um treino de futebol quando houver flexibilização.

“Quando liberarem as atividades não vai haver lugar mais seguro do que treino de futebol, jogo de futebol. As medidas que preparamos são altamente restritivas do ponto benéfico para a saúde de todos”, afirmou Pagura.

O médico neurocirugião, que também é presidente da Comissão Nacional de Médicos do Futebol da CBF, participou de live com “Companhia de Viagem” e tratou de diversos pontos. Também avisou que as comemorações vão mudar. Ou seja, o comportamento dos atletas em campo de maneira geral.

O barulho do silêncio é a nova tônica que a gente vai ver no futebol. O abraço, a comemoração, “hoje tem gol do Gabigol, dancinha… isso não vai existir – disse Pagura.