O médico mineiro de Divinópolis, Edson Nogueira, 44 anos, mora em Londres e foi um dos primeiros a receber a vacina contra a Covid-19 na Inglaterra. Ele foi imunizado nessa quarta-feira (23), às 6h, horário do Brasil.

De acordo com o portal G1, Edson contou detalhes e falou da expectativa sobre a chegada da vacina no país de origem, principalmente porque os pais dele, que moram em Carmo do Cajuru, são idosos.

Edson mora em Londres há 12 anos, onde trabalha como endocrinologista e clínico geral no Chelsea and Westminster Hospital . Também é professor na escola de medicina do Imperial College London. Desde que a Pifzer iniciou os testes, ele e os colegas que estão na linha de frente estavam ansiosos pela imunização, que na Inglaterra começou no dia 8 de dezembro, mas só agora os profissionais de saúde estão recebendo a vacina.

“Aqui a prioridade para vacinação foram as pessoas com mais de 80 anos de idade e os que moram em asilos. Agora que começaram a vacinar os profissionais de saúde, no entanto, alguns deles que eram do grupo de risco também receberam a vacina um pouco antes de nós. De toda forma, aqui em Londres a imunização começou esta semana. No hospital que trabalho especificamente, hoje foi o primeiro dia e eu logo já estava na fila bem cedo porque estava muito ansioso para receber a dose”, contou.