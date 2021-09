Se depender da previsão do tempo para Belo Horizonte, os próximos não serão confortáveis para quem sofre com moleza, nariz seco e dor de cabeça no calorão. Com possibilidade mínima de chuvas isoladas no final de semana, os termômetros podem subir ainda mais e a umidade do ar, despencar, até a próxima quarta-feira (14).

O pneumologista pediátrico do Hospital Vila da Serra Cássio Ibiapina explica o que acontece no corpo com o tempo seco e quente e como se cuidar neste momento.

Por que calor e tempo seco dificultam a respiração

O impacto do tempo seco e quente sobre o sistema respiratório vai do nariz ao pulmão, detalha o médico Cássio Ibiapina. “Nosso sistema tem cílios, estruturas microscópicas que funcionam como vassouras. Ressecados, eles não funcionam bem e respiramos mais a poluição e a poeira”, pontua.