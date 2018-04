Uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) resultou na prisão de um médico suspeito de solicitar e receber pagamentos indevidos de pacientes atendidos pelo SUS. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (13).

De acordo com as investigações da Promotoria de Justiça de Janaúba, o médico teria solicitado pagamento pelos serviços em cinco oportunidades: duas vezes em 2013, uma em 2015 e outras duas em 2018. As cobranças, descobertas e comprovadas, foram por cirurgias custeadas pelo SUS.

O médico atuava na Fundação de Assistência Social de Janaúba (Fundajan) e também no Hospital Regional de Janaúba, entidades prestadoras de serviço de saúde que recebem recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além do mandado de prisão preventiva, foram cumpridos também mandados de busca e apreensão na clínica e na residência do investigado. Os mandados de busca e apreensão e a prisão preventiva do investigado foram autorizadas pela Justiça.

A operação, denominada Hipócrates, teve a participação da Promotoria de Justiça de Janaúba e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Na medida cautelar apresentada, o MPMG pede a quebra dos sigilos telemáticos e de dados relacionados aos objetos porventura apreendidos, a suspensão do exercício da função de médico ou qualquer outra possivelmente relacionada à Fundajan e ao Hospital Regional de Janaúba.

O órgão solicitou que seja oficiado ao Conselho Regional de Medicina, determinando-se a suspensão cautelar do registro profissional do investigado.