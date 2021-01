Redação Últimas Notícias

O médico Wellerson Sabat Rodrigues é o primeiro formiguense a se vacinar contra a Covid-19.

Atualmente, ele reside em Buenos Aires/Argentina e está se especializando em neurocirurgia no Hospital Interzonal Petrona V. de Cordero.

Por meio das redes sociais, Wellerson destacou o momento aguardado por várias pessoas.

“Hoje me vacinei contra a COVID-19, o que me faz enxergar uma luz no fim do túnel! Desejo que a vacina possa chegar a todos, sem distinção, e de forma gratuita! Quem sabe num futuro próximo possamos voltar a nos abraçar sem medo de causar-nos mal”, escreveu.

A família de Wellerson reside atualmente no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Formiga.