Após a Santa Casa de Caridade de Formiga divulgar nota informando que o setor de maternidade poderá paralisar os serviços, o diretor técnico da entidade, o médico Lécio Vasconcelos, fez uso da ‘Tribuna do Povo’, na reunião do Legislativo desta semana e solicitou o apoio dos vereadores para que as sobras orçamentárias de 2016 da Casa sejam usadas para o pagamento dos médicos que prestam serviço na maternidade.

Na nota, divulgada na terça-feira passada (6), a administração da entidade alegou que um dos motivos para a paralisação do setor seria uma dívida que a Prefeitura de Formiga tem com o hospital, referente ao convênio nº 067/2016.Esse convênio estaria atrasado desde agosto, gerando um déficit de R$ 435.600 e,de acordo com a Santa Casa, os médicos não recebem há 4 meses.

De acordo com o presidente da Casa, Evandro Donizeth (Piruca) a Câmara fará a devolução para a Prefeitura de aproximadamente, R$170 mil, no dia 29 deste mês. O total era de R$260 mil, mas R$90 mil já foram repassados para o Executivo usar como contrapartida na pavimentação de 20 ruas em vários bairros da cidade.

Lécio explicou que a equipe do hospital presta os serviços com otimismo, mas que a Santa Casa trabalha com 90% de verba via SUS. “Quando me deparei com a nota emitida pelo hospital, de que a maternidade iria fechar, pensei em pedir demissão. A Santa Casa não tem condições financeiras e a Prefeitura tem que ter um respaldo em relação a essa dívida. Peço ao prefeito que olhe essa situação com carinho”, disse.

Na reunião, os vereadores fizeram vários questionamentos ao diretor técnico. Após ele dizer que a intervenção do hospital não tinha surtido muito efeito, Cabo Cunha, que participou da equipe de intervenção, disse que a afirmação do médico era uma inverdade, pois várias pessoas trabalharam com afinco para sanar parte da dívida do hospital. “O senhor está sendo ingrato. A Santa Casa tinha quase R$15 milhões de dívida e quanto tem hoje? Podem ficar despreocupados que a maternidade não vai fechar”.