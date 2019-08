O Núcleo de Educação Permanente (NEP) do CIS-URG, Consórcio que administra o Samu na região Oeste, promoveu nessa sexta-feira (16), na Unifenas, em Divinópolis, uma capacitação especial para os médicos da central de regulação e bases descentralizadas.

O objetivo do encontro foi aperfeiçoar os serviços de acordo com as necessidades, para melhorar cada vez mais o atendimento à população.

Os médicos foram divididos em grupos e, em rodízio, participaram de quatro oficinas, que segundo a são classificadas como estações práticas, sendo: