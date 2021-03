Depois que a Associação Médica Brasileira (AMB) divulgou uma nota afirmando que a utilização de remédios como hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina, recomendados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), devem ser banidos em qualquer fase de tratamento da Covid-19, a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) repudiou a ação nesta quarta-feira (24).

Em nota publicada, a AMMG afirma que acredita que o tratamento é obrigatoriamente de autonomia do médico, assim como do próprio paciente, sendo necessário que todas as orientações sobre o tratamento escolhido sejam esclarecidas ao paciente.

Segundo os médicos mineiros, a AMMG coloca-se alheia a qualquer “politização acerca do tema” somente “defendendo a autonomia dos médicos”.

No documento, os médicos também defendem a vacinação no país e o aumento no número de leitos em Minas Gerais.

A hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina não têm éficacia comprovada cientificamente.