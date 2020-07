O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça obteve decisão favorável ao pedido de medida cautelar em uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) para que seja reconhecido o caráter vinculante da Deliberação n.º 17, do Comitê Extraordinário Covid-19, do governo estadual.

O município de Arcos ainda não aderiu ao Minas Consciente e não foi notificado quanto à decisão e somente após ser notificado, o que deve acontecer na próxima semana, é que será feita a reunião do comitê de enfrentamento e serão tomadas as medidas necessárias que serão divulgadas.



A decisão faz com que os municípios mineiros tenham que cumprir a norma, gerando um quadro de mais segurança jurídica e evitando que haja decisões desordenadas de flexibilização das medidas de isolamento social, as quais podem resultar, como já vem sendo verificado em diversas regiões do estado, em um crescimento do contágio pelo novo coronavírus e no colapso da rede hospitalar.



A Deliberação n.º 17 dispõe sobre medidas emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados cotidianos, enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19, em todo o território do estado.