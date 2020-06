O mais afamado economista do século XX foi John Maynard Keynes. Elaborou teorias sobre renda, salário e juros e é considerado o principal nome da macroeconomia (de agregados econômicos), base das políticas econômicas para tempos de guerra, de crise econômica ou sanitária, como a atual pandemia do coronavírus, quando as forças naturais do mercado desaparecem (demanda, oferta, lucro, salários, etc.).

A crise é grave e afeta a confiança de todos os agentes (consumidores, investidores, empresários, empregados, rentistas, etc.), pois, por exemplo, mesmo com repetidas quedas das taxas de juros no Brasil, não teremos a retomada de investimentos em atividades produtivas. Além disso, a desconfiança dos consumidores, por diversos fatores, seja pelo desemprego ou insegurança, não gera o aumento do consumo interno (responsável por ⅔ do Produto Interno Bruto, PIB).

Nessas condições, o mercado deixou de funcionar normalmente (consumidor não compra; empregador não emprega; empregado não tem emprego; agentes não pagam impostos; investidor não investe; locador não aluga; etc.). Assim, a economia paralisa e o dinheiro não sai da mão de quem tem, não chega na mão de quem não tem. Nesse quadro, cabe ao governo adotar políticas substitutas do mercado, para conter o agravamento da crise econômica e evitar agitações sociais incontroláveis.

E esse quadro não tende a melhorar, pois os efeitos da pandemia do coronavírus continuarão. Não temos a cura, os casos de infectados e mortos aumentam, e, além disso, quando certas regiões controlam o vírus, reabrem a economia, mas logo a seguir volta a aparecer o vírus.