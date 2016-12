Os interessados já podem fazer as apostas da Mega-Sena da Virada.O concurso que será sorteado às 20h, no último dia do ano.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a estimativa inicial do prêmio deste ano é de R$200 milhões.

Neste sorteio, o prêmio não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será dividido entre os que acertarem cinco números, e assim por diante.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas em qualquer lotérica do país até às 14h do dia 31 de dezembro e custam o mesmo valor dos demais sorteios da Mega-Sena, R$3,50.

A Mega da Virada é considerada a mais popular das loterias especiais da Caixa e teve sua primeira edição em 2009. Na ocasião, dois ganhadores dividiram o prêmio de R$144,9 milhões.