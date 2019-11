Nesta quinta-feira (14), a 7ª Região da Polícia Militar realiza a “Mega Operação República”, em 50 municípios e 40 distritos.

Em Divinópolis, policiais militares se concentraram na sede do Batalhão às 7h, e após ato solene saíram para as atividades.

Os trabalhos estão previstos para durar até o fim do dia. De acordo com a PM, a operação tem o objetivo de reforçar as atividades de policiamento, visando a redução dos crimes de furtos e roubos nas principais vias públicas, nos horários de maior fluxo de pessoas e veículos.

Além disso, a operação também tem o intuito de coibir crimes graves. Na cidade, os militares foram deslocados para pontos estratégicos. Dentre as ações, estão previstas blitz de trânsito e batidas policiais.