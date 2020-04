Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.251 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (11), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 05,15, 22, 26, 54, 58.

A Quina – cinco números acertados – teve 29 apostas ganhadoras, no valor de R$ 49.650,39 a cada uma delas.

Já a Quadra – quatro números acertados – registrou 2.222 apostas ganhadoras, com R$ 925,71 para cada uma.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, a ser realizado na quarta-feira, é de R$ 15 milhões para quem acertar as seis dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

Fonte: Hoje em Dia