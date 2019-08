Mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, no concurso 2.181, que aconteceu na noite de quarta-feira (21) em São Paulo.

O prêmio para o próximo sorteio, que acontecerá neste sábado (24), está estimado em R$ 35 milhões.

Confira as dezenas sorteadas na quarta:

01 – 08 – 19 – 33 – 36 – 48

O prêmio de R$ 19.778,72 será pago às 138 apostas que acertaram cinco números. Já a quadra foi certeira para 8.329 apostas, e cada uma vai levar R$ 468,15.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do mesmo dia nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site Loterias Online.