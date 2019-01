Uma aposta de Teresópolis/RJ acertou as seis dezenas do Concurso 2.118 e ganhou o prêmio de R$37,90 milhões. Esta foi a primeira vez em 2019 que alguém acertou a sena. A Mega estava acumulada desde o início do ano. O sorteio ocorreu na noite dessa quarta-feira (23) em Quirinópolis (GO).

As dezenas sorteadas foram: 11, 12, 20, 40, 41 e 46.

A quina teve 58 apostas ganhadoras, cada uma com um prêmio de R$53,1 mil e a quadra, 4.135, com cada um recebendo R$1.064.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (27) e o prêmio estimado é R$2,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$3,50.

