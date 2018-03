O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (CIS-URG), realizará no dia 21 deste mês, o 1º Encontro Regional Samu 192 – Regulação das Urgências.

O evento reunirá na faculdade Pitágoras a partir das 8h, gestores de saúde, prefeitos, gestores hospitalares e profissionais da saúde do Centro-Oeste do Estado.

O objetivo é alinhar os atendimentos do Serviço com os atendimentos prestados nas unidades hospitalares dos 54 municípios que integram a Região de Saúde Ampliada (RAS) Oeste. Será também, um momento de avaliação e balanço dos atendimentos.

“Informamos a toda população do Centro-Oeste Mineiro que, com nove meses de funcionamento do SAMU já chegamos a mais de 180 mil ligações e a mais de 30 mil atendimentos com nossas ambulâncias. São nove meses de serviços prestados à população, fazendo a diferença na vida das pessoas que residem no Centro-Oeste”, disse o coordenador do Samu, José Marcio Zanardi.

Em seguida, José Marcio ainda enfatiza a importância da participação de todos os atores envolvidos na Rede de Urgência e Emergência. “É muito importante que ao realizarmos este primeiro encontro os gestores, prefeitos, imprensa, profissionais da saúde e do Samu, possam realizar uma avaliação deste Serviço e entender o seu funcionamento, pois o Samu, tem como objetivo precípuo salvaguardar a vida das pessoas numa situação de urgência e emergência, é o que nós estamos fazendo. Mas, precisamos entender ainda como usar o telefone 192, para que a gente possa cada vez mais chegar à eficiência e qualidade que o SUS merece e nossa população merece. Desde já, convocamos todos os gestores, profissionais da área de saúde, seja público ou privado, para que a gente possa realizar este encontro e aperfeiçoar o nosso Serviço”, completou.

A coordenadora do Núcleo de Educação Permanente (NEP), Larissa Martins, também ressalta a relevância do evento e reforça o convite. “É muito importante a participação dos prefeitos, gestores de saúde, gestores hospitalares, bem como, os profissionais da urgência, os nossos profissionais do SAMU a participação nesse primeiro encontro regional, pois eles conhecerão sobre o funcionamento da Regulação Médica e o fluxograma dos nossos atendimentos. Como trabalhamos em contato direto com as portas de urgência de toda região é importante que eles entendam o nosso fluxo e vamos mostrar também, um balanço de atendimentos prestados pelo Samu”, reforçou.

A gerente de enfermagem Thamara Lesse destaca o que chamou a atenção da gerência e coordenação do Samu para a realização do encontro. “O que chamou nossa atenção foi a Regulação Médica, que precisa, definitivamente, estar alinhada com todas as unidades hospitalares da Rede de Urgência e Emergência. Somos um só serviço e com este treinamento buscamos alcançar a excelência. Afinal, nosso lema é: unir para salvar”, destacou.

Para participar do evento é preciso realizar inscrição no site do CIS-URG e preencher todos os campos do formulário disponível na página.