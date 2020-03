A Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira (18), um prêmio estimado em R$12,5 milhões no concurso 2244. O sorteio será realizado no Espaço Lotérica da Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo/SP.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do jogo, em qualquer lotérica do país e também pelo portal Loterias Caixa . Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer as apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

O valor da aposta simples da Mega-Sena é de R$4,50.



O prêmio se acumulou no sorteio de sábado (14). O concurso 2243 contou 45 apostadores que fizeram a quina e cada um recebeu R$43.218,75. Os 3.079 ganhadores da quadra tiveram o prêmio individual de R$902,35. Os números sorteados foram 14, 18, 28, 35, 38 e 54.

Dupla de Páscoa