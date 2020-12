Um apostador de São Paulo e outro de Campina Grande, na Paraíba, acertaram as seis dezenas do Concurso 2.329 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (19) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Eles receberão, cada, R$ R$ 26.798.752,27.

A quina teve 93 ganhadores e pagará o prêmio individual de R$ 43.422,45. Acertaram a quadra 6.837 apostadores que receberão, cada um, R$ 843,78.

O próximo concurso (2.330) será o da Mega da Virada, no dia 31 de dezembro. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.