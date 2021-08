O maior espaço de eventos da América Latina, o Mega Space, em Santa Luzia, na região metropolitana de BH, vai reabrir com evento para 5 mil pessoas no próximo sábado (21). O espaço está fechado há 1 ano e cinco meses, e o evento deve servir de teste para o retorno gradual de eventos de médio e grande porte no Estado e também no país.

O prefeito de Santa Luzia, Christiano Xavier (PSD), garante que já foi feito um plano para que os protocolos de prevenção à covid-19 sejam seguidos. “Foi dado alvará para o espaçamento de acordo com a capacidade do local, respeitando o distanciamento de dois metros quadrados por pessoa e com todo o aparato dos protocolos sanitários, álcool em gel em todas as mesas, uso obrigatório de máscara. Foi feito um trabalho em conjunto de várias secretarias para permitir o evento dentro dos conceitos também da segurança da saúde, mas também olhando a questão econômica, artística, cultural, para a gente conciliar de uma forma positiva, permitir a realização do evento, mas também permitir de uma forma segura do ponto de vista da saúde.”

O prefeito afirma que o evento é seguro e os índices que medem o impacto da covid na cidade permitem que aconteça este tipo de evento. “As taxas de contaminação estão muito baixas e a gente aposta que vai transcorrer tudo da melhor maneira possível. A vacinação tem sido muito rápida e também nesses próximos um mês, um mês e meio, a gente acredita que já se vacinou toda a população acima de 18 anos.”

Fonte: Itatiaia