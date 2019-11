Reprodução Instagram

Meghan Markle

A cerimônia é realizada, em Westminster desde 1928, e assim, todo ano, o tributo aos britânicos mortos em guerra acontece no segundo domingo de novembro. E pela primeira vez, Meghan Markle compareceu.

Neste ano, cerca de 70 mil cruzes foram colocadas em mais de 360 regimentos e associações em homenagem aqueles que morreram durante guerras, servindo a população.

Meghan Markle e o Príncipe Harry posicionarem duas cruzes e se mantivem por dois minutos em silêncio. Essa seria a sétima vez que Harry participou do evento, ele já serviu em duas missões do Exército britânico no Afeganistão.