Em uma recente entrevista à BBC Radio 5 Live , na Inglaterra, Hillary Clinton comentou sobre Meghan Markle. A ex-candidata à presidência dos Estados Unidos declarou que a Duquesa de Sussex “merece algo muito melhor”, relembrando a polêmica da ação judicial da esposa do Príncipe Harry contra um tablóide britânico.

Leia também: Meghan Markle, Príncipe Harry e Archie passarão o Natal longe da família real

arrow-options Divulgação Hillary Clinton





“Oh meu Deus, eu quero abraçá-la. Sinto-me como mãe, só quero abraçá-la”, disse Clinton sobre Meghan Markle . “Eu quero dizer a ela para ficar lá. Não deixe esses bandidos te derrubarem. Ela merece algo muito melhor”, declarou.

Leia também: Meghan Markle causa polêmica ao usar casaco de R$ 8 mil em evento

Além disso, Hillary Clinton comentou sobre a união do Príncipe Harry com a ex-atriz. “É uma verdadeira história de amor”.

A entrevista da americana aconteceu após uma visita secreta à Markle, que aconteceu nos últimos dias, em Windsor. De acordo com a revista People , o pequeno Archie também estava presente. “Foi muito fofo. Hillary pôde segurá-lo no colo e fazer carinho. O papo foi muito sobre recém-nascidos e horários de amamentação”, disse uma fonte cujo nome não foi divulgado.

Leia também: Meghan Markle acompanha Príncipe Harry a memorial de guerra

Segundo a PageSix , o encontro entre as duas poderosas aconteceu sigilosamente, mas nem toda a conversa teria sido inocente. Meghan Markle estaria, ainda, discutindo com Clinton sobre um papel internacional de real relevância no caso dela e o marido, de fato, se mudarem para os Estados Unidos.