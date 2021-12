No momento em que o governo do presidente Jair Bolsonaro vê a sua política para o meio ambiente condenada por organizações da sociedade, investidores e empresários de todos os continentes, inclusive os maiores empresários brasileiros, a especialista e consultora em meio ambiente Patrícia Boson mostra que, de fato, o setor público tem muito avançar, pois ainda predominam pautas do século passado em suas políticas ambientais. Confira, a seguir, o que pensa e fala Patrícia Boson, em análise exclusiva a portal Interesse de Minas.

Interesse de Minas: Acabamos de comemorar, em junho, o mês do meio ambiente. Temos, de fato, o que celebrar?

Patrícia Boson: Há, sim, o que comemorar, mas há muito mais a refletir, rever e mudar profundamente. Para essa reflexão, podemos partir de alguns pontos fundamentais que separam, conforme assistimos em encontros técnicos, as pautas do setor público e do setor privado, este representado por pensadores, institutos, empresariais e militantes da causa do meio ambiente. São dois mundos completamente distintos: na pauta de discussão promovida pelos agentes públicos predomina temas relativos a comandos e controles, tal como ocorria na década de 80, no século 20. No setor privado, predomina a pauta fundamentada na inovação tecnológica e na busca de uma governança integrada de todas as dimensões visando a formulação de uma economia verde. Um distanciamento histórico. A agenda do setor público ainda está no século passado e parece não perceber.

O que isso quer dizer exatamente?

Na visão dos atores privados, que já entenderam o que se passa no mundo e, principalmente, compreenderam as demandas e aspirações da sociedade, o discurso dominante caracteriza-se pela busca de novos modelos de governança na economia e pela efetiva prioridade à inovação e aos avanços tecnológicos nos campos da informação, energia, produtos, processos e materiais. No setor público, a prosa dominante restringe-se às regras administrativas e a prioridade é cobrar taxas, multar, punir, exigir, burocratizar e, pior, com regras e instrumentos desconectadas com o novo, com as novas maneiras de produzir com inovação e tecnologia.

Como funciona na prática?

A agenda privada se mobiliza para promover diálogos ricos sobre enquadramento do mercado e da necessidade de rever paradigmas da economia, de modo a remodelar parâmetros tradicionais, como o PIB, e criar negócios com base em serviços ambientais. A agenda pública permanece presa ao passado, com foco em desembaraçar processos e atos autorizativos, com ênfase para a licença ambiental, em um conceito que sufoca o avanço e a modernização.